Военнослужащий, входящий в состав расчёта гаубицы Д-30 группы «Пресса» Спецназа «Ахмат» с позывным Алмаз, в ходе интервью сообщил о том, что по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Сумского направления был осуществлён артиллерийский удар с использованием снаряда, на котором была нанесена надпись «За Геленджик».

«ВСУ будут наказаны за убийство мирных жителей, а Вооружённые силы России продолжают выполнять боевые задачи в зоне СВО и защищать наших граждан. Террористический режим Киева будет побеждён. Всем добра, победа будет за нами», — приводит слова российского военного РИА «Новости».