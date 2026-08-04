Спецназ «Ахмат» поразил позиции ВСУ снарядом с надписью «За Геленджик»
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Военнослужащий, входящий в состав расчёта гаубицы Д-30 группы «Пресса» Спецназа «Ахмат» с позывным Алмаз, в ходе интервью сообщил о том, что по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Сумского направления был осуществлён артиллерийский удар с использованием снаряда, на котором была нанесена надпись «За Геленджик».
«ВСУ будут наказаны за убийство мирных жителей, а Вооружённые силы России продолжают выполнять боевые задачи в зоне СВО и защищать наших граждан. Террористический режим Киева будет побеждён. Всем добра, победа будет за нами», — приводит слова российского военного РИА «Новости».
Напомним, в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края после падения обломков беспилотников погибли семь человек. По данным региональных властей, удар был направлен по гражданской инфраструктуре. 58 человек пострадали. Губернатор Вениамин Кондратьев выразил соболезнования близким погибших и поручил властям Геленджика обеспечить семьям необходимую поддержку. Все обстоятельства атаки устанавливаются.
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