Тело мужчины с гирей на ноге выловили из озера на северо-западе Москвы

Спасатели обнаружили тело мужчины в озере Круглое на территории московского парка «Серебряный бор». При осмотре выяснилось, что к его ноге была прикреплена 16-килограммовая гиря. Об этом сообщает SHOT.

Согласно Telegram-каналу, сигнал о происшествии поступил после 19:30, когда спасатели заметили в воде тело человека и подняли его на поверхность. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства гибели мужчины. Причина смерти пока не определена, на месте продолжают работать экстренные службы.

Ранее человеческие останки, включая нижнюю челюсть с зубами, обнаружили в Сене всего в нескольких сотнях метров от Эйфелевой башни. Инцидент произошёл в воскресенье утром у порта Бурдонне в Париже. Во время учений на воде сотрудники речной полиции обнаружили кости. Водолазы подняли со дна несколько сильно повреждённых фрагментов. Прокуратура Парижа уведомлена о происшествии и начала расследование.