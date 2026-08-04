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4 августа, 19:37

Тело мужчины с гирей на ноге выловили из озера на северо-западе Москвы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Спасатели обнаружили тело мужчины в озере Круглое на территории московского парка «Серебряный бор». При осмотре выяснилось, что к его ноге была прикреплена 16-килограммовая гиря. Об этом сообщает SHOT.

Согласно Telegram-каналу, сигнал о происшествии поступил после 19:30, когда спасатели заметили в воде тело человека и подняли его на поверхность. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства гибели мужчины. Причина смерти пока не определена, на месте продолжают работать экстренные службы.

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Ранее человеческие останки, включая нижнюю челюсть с зубами, обнаружили в Сене всего в нескольких сотнях метров от Эйфелевой башни. Инцидент произошёл в воскресенье утром у порта Бурдонне в Париже. Во время учений на воде сотрудники речной полиции обнаружили кости. Водолазы подняли со дна несколько сильно повреждённых фрагментов. Прокуратура Парижа уведомлена о происшествии и начала расследование.

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Тимур Хингеев
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