Cтала 15-й в очереди на престол: У британской принцессы Евгении родилась дочь

Племянница короля Великобритании Карла III принцесса Евгения стала мамой в третий раз. Девочка родилась в больнице Лиссабона, сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

Девочка появилась на свет 3 августа в 18:20 по местному времени. Вес новорождённой составил 2,98 кг. В королевской семье сообщили, что король Карл III, королева Камилла и другие родственники принцессы рады этой новости.

Евгения и Джек Бруксбэнк познакомились в 2011 году на швейцарском курорте Вербье. Свадьба пары прошла в Виндзорском замке в 2018 году. У супругов уже есть два сына — Август Филип Хоук, родившийся в 2021 году, и Эрнест, который появился на свет в 2023 году.

После рождения девочка заняла 15-е место в очереди на британский престол. Семья Евгении живёт в Португалии с 2022 года, однако регулярно бывает в Лондоне.

Ранее в семейной драме королевской семьи наметилось потепление. Король Великобритании Карл III предложил принцу Гарри остановиться в Букингемском дворце во время визита в Лондон. На этот раз герцог Сассекский сразу принял приглашение, что некоторые наблюдатели расценили как возможный шаг к улучшению отношений между отцом и сыном.