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4 августа, 21:06

Турция планирует запустить первый энергоблок АЭС «Аккую» к концу года

Обложка © Wikipedia / Akkuyu Nükleer A.Ş. (VOA)

Обложка © Wikipedia / Akkuyu Nükleer A.Ş. (VOA)

Первый энергоблок АЭС «Аккую» должен начать тестовую выработку электроэнергии в Турции до конца 2026 года. Такой срок назвал глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар в эфире телеканала TRT Haber.

Министр сообщил, что специалисты продолжают готовить первый реактор к запуску. Российская и турецкая стороны сосредоточили усилия на завершении необходимых работ.

«Мы стремимся завершить их и начать тестовое производство электроэнергии к концу года. И российская сторона, и мы концентрируем все свои усилия на этом», — сказал Байрактар.

Перед запуском энергоблока специалистам предстоит провести около 2 тыс. тестов. По словам министра, испытания уже идут. После завершения проверок стороны рассчитывают перейти к тестовой выработке электроэнергии. Первый энергоблок станет начальным этапом ввода станции в эксплуатацию.

«Росатом» доставил в Турцию ключевое оборудование для реакторов АЭС «Аккую»
«Росатом» доставил в Турцию ключевое оборудование для реакторов АЭС «Аккую»

Ранее генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв объявил о завершении строительства первого энергоблока АЭС «Аккую». Специалисты приступили к холодным гидравлическим испытаниям реактора, которые займут несколько недель. Затем команда проведёт ревизию оборудования, внесёт необходимые корректировки и перейдёт к пусковым операциям. Проект АЭС реализуют в провинции Мерсин на южном побережье Турции с 2018 года. Станция получит четыре энергоблока с российскими реакторами ВВЭР-1200 общей мощностью 4,8 ГВт.

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Антон Голыбин
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