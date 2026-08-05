Турция планирует запустить первый энергоблок АЭС «Аккую» к концу года

Первый энергоблок АЭС «Аккую» должен начать тестовую выработку электроэнергии в Турции до конца 2026 года. Такой срок назвал глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар в эфире телеканала TRT Haber.

Министр сообщил, что специалисты продолжают готовить первый реактор к запуску. Российская и турецкая стороны сосредоточили усилия на завершении необходимых работ.

«Мы стремимся завершить их и начать тестовое производство электроэнергии к концу года. И российская сторона, и мы концентрируем все свои усилия на этом», — сказал Байрактар.

Перед запуском энергоблока специалистам предстоит провести около 2 тыс. тестов. По словам министра, испытания уже идут. После завершения проверок стороны рассчитывают перейти к тестовой выработке электроэнергии. Первый энергоблок станет начальным этапом ввода станции в эксплуатацию.

Ранее генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв объявил о завершении строительства первого энергоблока АЭС «Аккую». Специалисты приступили к холодным гидравлическим испытаниям реактора, которые займут несколько недель. Затем команда проведёт ревизию оборудования, внесёт необходимые корректировки и перейдёт к пусковым операциям. Проект АЭС реализуют в провинции Мерсин на южном побережье Турции с 2018 года. Станция получит четыре энергоблока с российскими реакторами ВВЭР-1200 общей мощностью 4,8 ГВт.