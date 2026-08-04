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4 августа, 20:42

Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира WTA в Торонто

Обложка © ТАСС / EPA / WILL OLIVER

Обложка © ТАСС / EPA / WILL OLIVER

Российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась в третий круг турнира WTA 1000 в Торонто. Во втором раунде она обыграла представительницу Словакии Ребекку Шрамкову.

Матч завершился победой россиянки со счётом 6:2, 4:6, 6:1. Шнайдер имела 15-й номер посева, а её соперница попала в основную сетку через квалификацию.

В следующем раунде турнира Шнайдер сыграет с победительницей встречи между россиянкой Анной Калинской и американкой Маккартни Кесслер.

22-летняя Шнайдер занимает 17-е место в рейтинге WTA. На её счету пять побед на турнирах организации в одиночном разряде и три титула в паре.

Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема стал выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2026 году. Также она является серебряным призёром Олимпиады в Париже 2024 года в парном разряде вместе с Миррой Андреевой.

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Ранее российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в финал турнира WTA в Вашингтоне. В полуфинале четвёртая сеяная россиянка уступила первой ракетке соревнований американке Джессике Пегуле в двух сетах — 5:7, 4:6. Таким образом, Шнайдер завершила борьбу за титул за шаг до решающего матча.

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Виталий Приходько
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