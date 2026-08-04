Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира WTA в Торонто

Российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась в третий круг турнира WTA 1000 в Торонто. Во втором раунде она обыграла представительницу Словакии Ребекку Шрамкову.

Матч завершился победой россиянки со счётом 6:2, 4:6, 6:1. Шнайдер имела 15-й номер посева, а её соперница попала в основную сетку через квалификацию.

В следующем раунде турнира Шнайдер сыграет с победительницей встречи между россиянкой Анной Калинской и американкой Маккартни Кесслер.

22-летняя Шнайдер занимает 17-е место в рейтинге WTA. На её счету пять побед на турнирах организации в одиночном разряде и три титула в паре.

Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема стал выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2026 году. Также она является серебряным призёром Олимпиады в Париже 2024 года в парном разряде вместе с Миррой Андреевой.

Ранее российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в финал турнира WTA в Вашингтоне. В полуфинале четвёртая сеяная россиянка уступила первой ракетке соревнований американке Джессике Пегуле в двух сетах — 5:7, 4:6. Таким образом, Шнайдер завершила борьбу за титул за шаг до решающего матча.