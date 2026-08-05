Россияне в Канаде смогут проголосовать на выборах в Госдуму в трёх городах

Проживающие в Канаде россияне смогут принять участие в выборах депутатов Государственной думы в трёх городах страны. Об этом сообщили в посольстве России в Канаде.

Избирательные участки будут работать в Оттаве, Монреале и Торонто. В Оттаве находится российское посольство, а в двух других городах действуют консульства.

Голосование запланировано на 20 сентября 2026 года. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени. В дипмиссии уточнили, что принять участие в выборах смогут граждане России, проживающие за пределами страны.

Ранее в Госдуме заявили о возможных провокациях на предстоящих выборах с участием «лженаблюдателей». По словам главы комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств Василия Пискарева, подготовленные за рубежом участники могут пытаться создавать конфликты на участках и распространять сообщения о якобы нарушениях. Депутат также сообщил, что иноагенты проводят онлайн-обучение для бывших политиков и экспертов по работе наблюдателей и взаимодействию со СМИ.