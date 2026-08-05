Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 21:52

Россияне в Канаде смогут проголосовать на выборах в Госдуму в трёх городах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alba_alioth

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alba_alioth

Проживающие в Канаде россияне смогут принять участие в выборах депутатов Государственной думы в трёх городах страны. Об этом сообщили в посольстве России в Канаде.

Избирательные участки будут работать в Оттаве, Монреале и Торонто. В Оттаве находится российское посольство, а в двух других городах действуют консульства.

Голосование запланировано на 20 сентября 2026 года. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени. В дипмиссии уточнили, что принять участие в выборах смогут граждане России, проживающие за пределами страны.

Трамп определился с наказанием для Канады за смог от лесных пожаров
Трамп определился с наказанием для Канады за смог от лесных пожаров

Ранее в Госдуме заявили о возможных провокациях на предстоящих выборах с участием «лженаблюдателей». По словам главы комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств Василия Пискарева, подготовленные за рубежом участники могут пытаться создавать конфликты на участках и распространять сообщения о якобы нарушениях. Депутат также сообщил, что иноагенты проводят онлайн-обучение для бывших политиков и экспертов по работе наблюдателей и взаимодействию со СМИ.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Канада
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar