45 судов с зерном застряли в порту Аргентины из-за забастовки лоцманов

В аргентинском порту Росарио 45 судов с зерном не могут выйти в море из-за забастовки лоцманов. Об этом сообщил глава палаты масложировой промышленности и центра экспортеров зерна страны Густаво Идигорас.

По его словам, если ситуация не изменится, число задержанных судов может вырасти ещё примерно на 30. Каждая задержка обходится перевозчикам в десятки тысяч долларов в сутки.

Идигорас отметил, что экспортёры поддерживают курс властей на дерегулирование отрасли, однако считают ошибкой отсутствие переговоров с профсоюзами перед изменением правил судоходства.

Причиной конфликта стал новый регламент, опубликованный 30 июля. Профсоюзы лоцманов и капитанов речных судов заявили, что изменения могут привести к сокращению рабочих мест и снижению безопасности перевозок.

Ранее Украина столкнулась с трудностями при экспорте зерна через черноморские порты. После серии ударов по объектам в портовых районах перевозчики начали опасаться отправлять суда в Одессу и другие гавани. Крупнейший порт Одессы уже потерял часть складских мощностей, что создаёт дополнительные риски для поставок украинской аграрной продукции.