Когда даже мох не помощник: Миколог раскрыл, как не заблудиться в лесу, если солнце спряталось за тучи

Отправляясь в лес за грибами, не стоит рассчитывать только на народные способы ориентирования. В условиях средней полосы такие методы могут оказаться ненадёжными. Основным инструментом безопасности должны быть заранее подготовленные карты и навигационные приложения, рассказал Life.ru грибник и миколог Дмитрий Тихомиров.

Разумеется, существуют и традиционные методы ориентирования, скажем, по положению солнца. Однако как показывает практика, полагаться исключительно на этот способ в условиях средней полосы как минимум рискованно: небо может затянуть облаками, и тогда вы остаётесь без единственного ориентира. Что касается мхов, муравейников или якобы более густой кроны с северной стороны — эти народные приметы, увы, чрезвычайно ненадёжны и часто вводят в заблуждение даже опытных таёжников. Дмитрий Тихомиров Грибник, миколог

Эксперт призывает коллег-грибников и всех любителей тихой охоты руководствоваться здравым смыслом и современными технологиями. Базовое и самое эффективное решение — это заблаговременно установленное навигационное приложение с загруженными офлайн-картами. Такие программы работают исключительно через GPS-сигнал и не требуют наличия сотовой сети, что критически важно в глухих лесных массивах, где связь попросту отсутствует.

Перед выходом в лес достаточно поставить метку на карте в точке, где оставлен автомобиль, — и в случае необходимости вы всегда сможете отследить своё текущее положение и проложить кратчайший маршрут обратно. Более того, в арсенале опытных охотников и собирателей используются профессиональные туристические навигаторы — они обладают повышенной чувствительностью антенны, работают значительно дольше без подзарядки и не боятся перепадов температур.

«Использование карт в телефоне или отдельном устройстве — это не просто удобство, а базовая мера безопасности. Поверьте, спасателям гораздо проще найти человека, который знает свои координаты или движется по понятному треку, чем того, кто наугад бредёт в неизвестном направлении, полагаясь на приметы. Поэтому мой главный совет всем — не пренебрегайте цифровой картой, скачайте её заранее, и тогда любая лесная прогулка принесёт только удовольствие», — заключил специалист.

Ранее в Пермском крае нашли пенсионера после четырёх дней поисков в лесу. 70-летний мужчина отправился за грибами, но не смог самостоятельно выбраться из лесного массива из-за проблем со здоровьем. Его обнаружили у водоёма возле деревни Трапезники. Он был сильно истощён. Пенсионер рассказал, что из-за проблем с ногами и хронических болезней не мог идти сам. Последние метры он полз.