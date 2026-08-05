Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 23:22

Под ударами дронов и шквальным огнём: Военврач вынес двух бойцов с поля боя, рискуя жизнью

Военный врач Попков под огнём и дронами ВСУ спас двух раненых бойцов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российский военный врач Александр Попков под огнём противника вынес с поля боя двух раненых военнослужащих, которым требовалась срочная помощь. Сержант медицинского взвода находился на линии боевого соприкосновения и оказывал помощь бойцам прямо во время боя. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Во время одного из столкновений Попков, несмотря на угрозу ударов беспилотников, выдвинулся к двум раненым военнослужащим, которые не могли самостоятельно передвигаться. Он оказал им первую помощь, после чего вывел их из опасной зоны и организовал доставку в полевой госпиталь.

В Минобороны отметили, что действия военного врача позволили сохранить жизни бойцов и выполнить задачу подразделения.

Бакшеевка наша! «Север» продолжает неумолимое продвижение в Харьковской области
Бакшеевка наша! «Север» продолжает неумолимое продвижение в Харьковской области

Ранее на Запорожском и Херсонском направлениях российские военнослужащие, по данным подполья, спасали сдавшихся в плен бойцов ВСУ от атак беспилотников. Украинские заградотряды и операторы беспилотников без малейших сомнений убивают своих же, когда те пытаются отойти или сдаются в плен. В ряде случаев российские бойцы закрывали собой украинских военнослужащих и оказывали им медицинскую помощь ещё на поле боя.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar