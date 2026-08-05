Российский военный врач Александр Попков под огнём противника вынес с поля боя двух раненых военнослужащих, которым требовалась срочная помощь. Сержант медицинского взвода находился на линии боевого соприкосновения и оказывал помощь бойцам прямо во время боя. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Во время одного из столкновений Попков, несмотря на угрозу ударов беспилотников, выдвинулся к двум раненым военнослужащим, которые не могли самостоятельно передвигаться. Он оказал им первую помощь, после чего вывел их из опасной зоны и организовал доставку в полевой госпиталь.

В Минобороны отметили, что действия военного врача позволили сохранить жизни бойцов и выполнить задачу подразделения.

Ранее на Запорожском и Херсонском направлениях российские военнослужащие, по данным подполья, спасали сдавшихся в плен бойцов ВСУ от атак беспилотников. Украинские заградотряды и операторы беспилотников без малейших сомнений убивают своих же, когда те пытаются отойти или сдаются в плен. В ряде случаев российские бойцы закрывали собой украинских военнослужащих и оказывали им медицинскую помощь ещё на поле боя.