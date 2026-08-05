В жилом массиве Ростова-на-Дону загорелась автозаправочная станция

В Северном жилом массиве Ростова-на-Дону произошло возгорание на территории автозаправочной станции. Как сообщил глава города Александр Скрябин, пожар возник из-за нарушения правил пожарной безопасности.

Огонь также затронул автомобили, находившиеся рядом с АЗС. На месте работают экстренные службы, которые занимаются устранением последствий возгорания. Информация ещё уточняется.

Ранее в Уфе спасли 16 человек, включая детей, при пожаре в многоквартирном доме. Огонь вспыхнул на седьмом этаже, еще 70 жильцов эвакуировались сами, обошлось без пострадавших. Пожар локализован, на месте работали 26 спасателей и восемь единиц техники.