США отозвали визу посла Бразилии в Вашингтоне

Администрация США отозвала визу посла Бразилии в Вашингтоне Марии Луизы Рибейро Виотти. Об этом Reuters сообщил представитель Госдепартамента США.

Решение связано с дипломатическим спором между двумя странами. По данным агентства, Бразилия не дала формального дипломатического согласия по выдвинутой администрацией президента США Дональда Трампа кандидатуре посла в Бразилиа и отказала в визах нескольким американским дипломатам.

Госдепартамент готов восстановить визу Рибейро Виотти. Для этого власти Бразилии должны выдать агреман новому руководителю американского дипломатического представительства.

Дональд Трамп 1 июня выдвинул на должность посла США в Бразилии спикера нижней палаты законодательного собрания Флориды Дэниела Переза. Комитет по иностранным делам Сената рекомендовал верхней палате утвердить его кандидатуру. Перез не сможет приступить к работе без официального согласия бразильских властей.

Ранее Госдепартамент США уведомил Конгресс о планах закрыть пять зарубежных представительств. Речь шла об отделениях в Сент-Джорджесе на Гренаде, Нагое в Японии, Медане в Индонезии, Дуале в Камеруне и Виннипеге в Канаде. По данным источников Reuters, Вашингтон намерен сократить дипломатическое присутствие из-за уменьшения численности персонала, а не из-за отдельного геополитического события. Госдепартамент не подтвердил планы закрытия представительств. Ведомство заявило, что продолжит поддерживать эффективное дипломатическое присутствие США за рубежом.