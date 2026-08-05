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5 августа, 01:02

США отозвали визу посла Бразилии в Вашингтоне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Администрация США отозвала визу посла Бразилии в Вашингтоне Марии Луизы Рибейро Виотти. Об этом Reuters сообщил представитель Госдепартамента США.

Решение связано с дипломатическим спором между двумя странами. По данным агентства, Бразилия не дала формального дипломатического согласия по выдвинутой администрацией президента США Дональда Трампа кандидатуре посла в Бразилиа и отказала в визах нескольким американским дипломатам.

Госдепартамент готов восстановить визу Рибейро Виотти. Для этого власти Бразилии должны выдать агреман новому руководителю американского дипломатического представительства.

Дональд Трамп 1 июня выдвинул на должность посла США в Бразилии спикера нижней палаты законодательного собрания Флориды Дэниела Переза. Комитет по иностранным делам Сената рекомендовал верхней палате утвердить его кандидатуру. Перез не сможет приступить к работе без официального согласия бразильских властей.

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Ранее Госдепартамент США уведомил Конгресс о планах закрыть пять зарубежных представительств. Речь шла об отделениях в Сент-Джорджесе на Гренаде, Нагое в Японии, Медане в Индонезии, Дуале в Камеруне и Виннипеге в Канаде. По данным источников Reuters, Вашингтон намерен сократить дипломатическое присутствие из-за уменьшения численности персонала, а не из-за отдельного геополитического события. Госдепартамент не подтвердил планы закрытия представительств. Ведомство заявило, что продолжит поддерживать эффективное дипломатическое присутствие США за рубежом.

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Антон Голыбин
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