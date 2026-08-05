Андрей Воровский стал главой Петропавловска-Камчатского

Андрей Воровский избран новым главой Петропавловска-Камчатского. Решение приняли депутаты городской думы, сообщили в администрации округа.

До назначения Воровский временно исполнял обязанности главы города с 7 апреля после ухода с поста предыдущего мэра Евгения Беляева. Кандидатуру Воровского в июле выдвинул губернатор Камчатского края. Вместе с ним на должность претендовал ещё один кандидат.

Новый глава города ранее занимал должность первого заместителя руководителя администрации Петропавловска. На этот пост его назначили в январе, учитывая опыт в сфере благоустройства и коммунального хозяйства. Ранее Воровский руководил Соболевским районом Камчатского края. Он стал восьмым главой Петропавловска-Камчатского за последние 15 лет.

Ранее в Якутске избрали нового главу города — им стал Дмитрий Садовников, ранее занимавший должность первого зампредседателя правительства Якутии. За его кандидатуру на открытом голосовании высказались 23 из 25 присутствовавших депутатов городской думы. Новый мэр будет отвечать за деятельность муниципальных служб и развитие городской инфраструктуры.