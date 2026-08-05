Собянин: 5 августа ПВО уничтожила восемь беспилотников на подлёте к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Экстренные службы осматривают территории, где упали фрагменты дронов. Дополнительную информацию о последствиях мэр не привёл.

Ранее сообщалось, что 4 августа с 08:30 до 22:00 в сторону Московского региона летели 184 беспилотника ВСУ. Силы ПВО нейтрализовали основную часть дронов на дальних подступах к воздушному пространству столицы. Ещё 18 беспилотников расчёты ПВО уничтожили на подлёте к Москве.