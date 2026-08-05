Галузин: Киев выполняет заказ Запада ударами по КТК

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что удары Украины по объектам Каспийского трубопроводного консорциума связаны с интересами западных стран, которые, по его оценке, стремятся изменить правила на мировом энергетическом рынке. Об этом он рассказал ТАСС.

Дипломат назвал украинские власти «прокси глобальных западных элит» и заявил, что их действия направлены на выполнение задачи по нанесению России так называемого стратегического поражения. По словам Галузина, атаки на инфраструктуру КТК показывают, кто получает выгоду от подобных действий Киева. Он связал происходящее с попытками западных государств усилить влияние на мировую экономику и энергетическую сферу.

Ранее в Минэнерго Казахстана заявили, что Каспийский трубопроводный консорциум 31 июля приостановил работу нефтепровода, но продолжает принимать нефть от грузоотправителей. В министерстве подчеркнули: ситуация находится на контроле. Астана регулярно взаимодействует с руководством консорциума. Отдельно уточняется, что с 1 августа объём приёма нефти на нефтепроводе составляет 100 тыс. тонн в сутки.