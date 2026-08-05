Российские инженерные подразделения блокировали украинскую группировку в населённом пункте Красноярское. Об этом сообщил начальник инженерных войск 51-й гвардейской общевойсковой армии с позывным Смоленск, пишет ТАСС.

Основные усилия военные направили на изоляцию населённого пункта. Для этого группы специального минирования дистанционно устанавливали заграждения.

«Группами спецминирования производилась дистанционная установка мин по изоляции данного района с целью недопущения прорыва противника, подвоза боеприпасов, имущества и личного состава», — рассказал Смоленск.

По словам военного, российские подразделения полностью блокировали украинскую группировку в Красноярском. Вооружённые силы Украины (ВСУ) лишились возможности доставлять в населённый пункт боеприпасы, имущество и личный состав. Смоленск служит начальником инженерных войск 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр».

Ранее подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селом Бакшеевка в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, российские военные вытеснили противника из населённого пункта и закрепились на новых позициях. Ведомство заявило об улучшении тактического положения на этом участке. Российские военнослужащие продолжили оборудовать занятые рубежи. Инженерные подразделения начали создавать укрепления для защиты позиций от возможных контратак.