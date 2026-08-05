Швейцария 24 раза заподозрила граждан в участии в боях за ВСУ

Военная юстиция Швейцарии с 2022 года инициировала 24 расследования из-за возможного участия граждан страны в боевых действиях на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос ТАСС.

Речь идёт о подозрениях в прохождении службы в армии другого государства, что запрещено швейцарским законодательством.

В военной юстиции уточнили, что расследования касаются именно проверок, а не количества подозреваемых. В некоторых случаях дела открывали только для установления обстоятельств возможного нарушения без привязки к конкретному человеку.

Из 24 разбирательств десять уже завершены, ещё 14 продолжаются. При этом власти Швейцарии заявили, что не располагают данными о вербовке граждан страны для участия в боевых действиях на Украине.

Ранее бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен заявил, что финны, участвующие в боевых действиях на Украине, находятся «не на той стороне истории». По его словам, таких людей он считает фашистами. Туртиайнен ранее выступал за сохранение связей с Россией, а в конце 2025 года переехал в РФ вместе с супругой и получил статус беженца.