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5 августа, 01:16

Полковник Рейснер: Зеленский теперь требует не территорий, а перемирия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Зима может стать для Украины фактором, который повлияет на дальнейшую стратегию Киева, считает австрийский военный эксперт Маркус Рейснер. Как он заявил в интервью телеканалу NTV, главарь киевского руководства Владимир Зеленский фактически отошёл от прежнего требования о возврате всех территорий и сейчас нацелился на прекращение боевых действий.

Полковник Генштаба ВС Австрии связал изменение позиции Киева с ухудшением ситуации в энергетике. Он отметил, что повреждения инфраструктуры после российских ударов уже создают проблемы с обеспечением страны электроэнергией, а предстоящие месяцы могут оказаться для Украины тяжелее предыдущей зимы.

Рейснер заявил, что на этом фоне приоритеты украинской стороны изменились: вместо прежних максимальных условий речь идёт прежде всего о достижении перемирия. В то же время эксперт указал на продолжающееся продвижение российских войск на отдельных участках фронта.

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Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что в предстоящий отопительный сезон Россия может наносить удары не только по объектам теплоснабжения и электроснабжения, но и по системам водоснабжения и канализации. Шмыгаль при этом также объяснил, что Москва таким образом якобы хочет сломить украинское общество и вынудить власти подписать капитуляцию. В то же время министр выразил оптимизм и заверил, что Украина якобы готова к зиме.

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