Прозрачный лёд Байкала и маковые поля в Дагестане: Россияне всё чаще срываются в поездки за «кадрами мечты»

Природные явления стали главным драйвером внутреннего туризма. Аналитики сервиса OneTwoTrip рассказали Life.ru, что россияне всё чаще отказываются от традиционного лежания на пляже в пользу коротких, но эмоционально насыщенных поездок за «кадрами мечты».

В России сформировался устойчивый спрос на путешествия «под событие». Главными магнитами для туристов остаются прозрачный лёд Байкала (в феврале-марте и июле-августе спрос на отели здесь на 60% выше межсезонья) и «белые ночи» в Санкт-Петербурге (+30% к бронированиям).

Однако за последние три года эксперты отмечают мощный рост интереса к менее очевидным направлениям:

• Алтай (цветение маральника в мае): +20–40% поисковых запросов;

• Дагестан (маковые поля в мае–июне): +20–40% запросов;

• Астраханская область (поля лотосов в августе): +20–40% запросов;

• Калмыкия: стремительно набирает популярность апрельский Фестиваль тюльпанов.

Среди круглогодичных хитов выделяются Териберка (фотоохота на китов) и Мурманская область (северное сияние), где спад спроса (−15%) наблюдается только в летние месяцы из-за отсутствия тёмных ночей. Также растёт экзотический туризм — поездки к сивучам на Сахалин и китам на Шантарские острова.

Ядро аудитории таких поездок — сити-брейкеры в возрасте от 25 до 45 лет. Чаще всего они отправляются в путь в одиночку или с друзьями. Семьи с детьми выбирают такие маршруты редко из-за сложной логистики и необходимости много ходить пешком (исключение — летний Байкал и Петербург).

«Людям больше недостаточно просто галочки в списке посещённых мест. Формируется «экономика впечатлений», где ключевую роль играют соцсети и потребность городского жителя в быстрой информационной разгрузке на природе», — отмечают в OneTwoTrip.

При этом поездки по России планируются быстро: если за северным сиянием люди могут вылететь спонтанно по прогнозу солнечной активности (за 7 дней), то стандартный горизонт планирования внутренних туров составляет всего 1–2 недели.

Чтобы насладиться красотами России с водной глади, совсем не обязательно быть экстремалом. Найдётся немало рек, где сплав под силу даже начинающим. Подробнее — в материале Life.ru.