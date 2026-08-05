Акции SpaceX упали на 7% после первого квартального отчёта компании

Акции SpaceX резко снизились на внебиржевых торгах после публикации первого финансового отчёта компании в статусе IPO. Бумаги, которые во время основной торговой сессии выросли на 9,4%, после раскрытия результатов потеряли около 7% стоимости. По итогам дня акции закрылись на отметке $125,33, а в ходе дополнительных торгов опустились примерно до $115,98. Это следует из данных Nasdaq.

По итогам второго квартала SpaceX получила $7,8 млрд выручки — на 92% больше, чем годом ранее. Компания превысила ожидания аналитиков, которые прогнозировали показатель на уровне $6,9 млрд. Убыток составил 9 центов на акцию против ожидаемых 26 центов.

Согласно отчёту SpaceX, рост обеспечили сразу несколько направлений бизнеса. Ключевым источником доходов остался Starlink: число пользователей спутникового интернета выросло до 12 млн. Также заметно ускорилось направление искусственного интеллекта, где выручка увеличилась на 350%.

Несмотря на сильные финансовые показатели, после публикации отчёта бумаги компании начали дешеветь. Инвесторы обратили внимание на высокие расходы, связанные с развитием ИИ-инфраструктуры, а также на возможное давление со стороны разблокировки около 911 млн акций, которые ранее были ограничены в обращении.

До выхода отчёта акции SpaceX росли: в ходе основной торговой сессии бумаги прибавили 9,4%, однако затем перешли к снижению. По данным Nasdaq, котировки после реакции рынка находились ниже уровня размещения в $135 за акцию, по которому компания привлекла $75 млрд в июне.

Вместе с финансовыми результатами SpaceX объявила о соглашении с Nvidia по поставкам графических процессоров для развития вычислительной инфраструктуры. Глава компании Илон Маск заявил, что SpaceX рассчитывает получить в следующем году значительную долю востребованных чипов Nvidia.

SpaceX заключила с правительством США контракты более чем на $6 млрд на развитие военной спутниковой системы Starshield. Соглашения были подписаны во втором квартале 2026 года и направлены на поддержку программ Космических сил США, связанных со связью и наблюдением. Компания рассчитывает на дальнейшее расширение работы в оборонном секторе и видит значительный потенциал роста этого направления.