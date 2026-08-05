$6 млрд на спутники: SpaceX расширит секретную систему Starshield для США

SpaceX заключила с правительством США контракты более чем на $6 млрд на развитие военной спутниковой системы Starshield. Об этом сообщила президент компании Гвинн Шотвелл.

По её словам, соглашения были подписаны во втором квартале 2026 года и направлены на поддержку программ Космических сил США, связанных со связью и наблюдением.

Шотвелл отметила, что компания рассчитывает на дальнейшее расширение работы в оборонном секторе и видит значительный потенциал роста этого направления.

Контракты касаются спутниковой сети Starshield, которую SpaceX создаёт для государственных задач. Ранее сообщалось, что проект связан с разработкой сотен спутников в рамках засекреченного соглашения с американской разведкой.

В 2025 году основатель SpaceX Илон Маск заявлял, что Starshield уже используется для обеспечения национальной обороны США.