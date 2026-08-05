$6 млрд на спутники: SpaceX расширит секретную систему Starshield для США
SpaceX получила контракты США на $6 млрд для военной сети Starshield
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
SpaceX заключила с правительством США контракты более чем на $6 млрд на развитие военной спутниковой системы Starshield. Об этом сообщила президент компании Гвинн Шотвелл.
По её словам, соглашения были подписаны во втором квартале 2026 года и направлены на поддержку программ Космических сил США, связанных со связью и наблюдением.
Шотвелл отметила, что компания рассчитывает на дальнейшее расширение работы в оборонном секторе и видит значительный потенциал роста этого направления.
Контракты касаются спутниковой сети Starshield, которую SpaceX создаёт для государственных задач. Ранее сообщалось, что проект связан с разработкой сотен спутников в рамках засекреченного соглашения с американской разведкой.
В 2025 году основатель SpaceX Илон Маск заявлял, что Starshield уже используется для обеспечения национальной обороны США.
Ранее Илон Маск отказался от личной встречи с Владимиром Зеленским во время визита главаря киевского руководства в США. В ходе визита в Соединённые Штаты экс-комик добивался от президента США Дональда Трампа разрешения задействовать спутниковую систему Starlink для атак на российские пусковые установки. Сейчас Киев может применять эти терминалы лишь в пределах собственных границ. Такое расширение функционала помогло бы компенсировать дефицит зенитных комплексов Patriot.
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