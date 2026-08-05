Иван обошёл Дональда и Джона в рейтинге имён для мальчиков в США

В США тысячи новорождённых мальчиков ежегодно получают имя Иван. Об этом РИА «Новости» сообщила служба социального обеспечения Соединённых Штатов.

В последние годы доля Иванов среди новорождённых мальчиков превышает 0,1%. В 2025 году в стране родились 2240 детей с таким именем. Годом ранее родители назвали Иванами 2354 мальчика.

Имя вошло в топ-200 самых популярных в США. За последние несколько лет оно занимало места с 153-го по 168-е.

Вариант Ivan опередил имена Дональд и Джон. В 2025 году имя Дональд получили 395 мальчиков, а Джон — 230.

Самым популярным мужским именем в США стал Лиам. Среди новорождённых девочек первое место заняла Оливия.

Ранее сообщалось, что фамилия Русу или Руссу, которая переводится как «русский», стала самой распространённой в Молдавии. Её носят более 7,6 тыс. семей. Всего в стране насчитывается свыше 73 тыс. фамилий. Каждая из 50 наиболее распространённых встречается не менее чем у тысячи семей. Фамилию Русу носят более 6 тыс. семей, или около 24,9 тыс. человек. Вариант Руссу зарегистрирован ещё у 1,6 тыс. семей, в которых насчитывается свыше 7,9 тыс. жителей.