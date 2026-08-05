В Шотландии девятилетняя девочка погибла во время кемпинга

Девятилетняя девочка погибла во время семейной поездки в шотландский город Арброт, где семья остановилась на промышленной территории. Её 35-летний отец задержан по подозрению в причастности к смерти ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Шотландии.

Семья приехала в Арброт из Уэйкфилда в графстве Западный Йоркшир, преодолев около 300 миль. Они разбили лагерь на территории промышленной зоны «Эллиот», где поздно вечером в воскресенье произошёл инцидент. Экстренные службы получили сообщение в 23:53 и около полуночи прибыли на место. Спасатели обнаружили девочку и ещё трёх человек с травмами. Ребёнка доставили в больницу «Найнвеллс» в Данди, однако позже она скончалась.

Полиция Шотландии начала расследование и рассматривает смерть девочки как подозрительную. По делу задержан её отец — 35-летний мужчина. Правоохранители заявили, что не ищут других подозреваемых. Мужчину отдельно доставили в больницу сотрудники полиции, после чего он был передан под стражу. Остальным членам семьи из Западного Йоркшира, находившимся на месте, оказывают поддержку специалисты.

По словам очевидцев, семья установила небольшую палатку рядом с автомобилем примерно в 18:00 в воскресенье, за несколько часов до прибытия экстренных служб. Один из местных жителей рассказал, что родители, предположительно, готовили еду на туристической горелке.

Территория промышленной зоны «Эллиот», расположенной рядом с предприятием Halliburton, была оцеплена полицией. Позже жители Арброта начали приносить туда цветы в память о погибшей девочке.

«Наши мысли по-прежнему с теми, кого затронули эти события. По мере продолжения расследования жители увидят усиленное полицейское присутствие и активность в этом районе. Это сделано для того, чтобы успокоить население, и всем, кто может располагать какой-либо информацией, следует обратиться к этим сотрудникам или связаться с полицией Шотландии», — заявил детектив-инспектор Майк Несс.

Ранее в немецком Зосте случайный свидетель помог спасти женщину, которую несколько месяцев удерживали в рабстве. В ноябре 2025 года 33-летняя бездомная женщина стала жертвой жестокого обращения. Мужчина заметил её на балконе соседнего дома, прикованную наручниками к деревянной балке, и вызвал полицию. Прибывшие правоохранители освободили женщину и доставили её в больницу. Оказалось, что она попала в руки злоумышленников в июле того же года. Четверо жителей Зоста — двое взрослых (24 и 29 лет) и двое подростков (16 и 17 лет) — сначала предложили ей помощь, а потом начали издеваться над ней.