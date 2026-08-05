Учёный Хитев: Эль-Ниньо может менять погоду зимой в Сибири

Явление Эль-Ниньо может влиять на зимнюю погоду в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом RT сообщил доцент Института экологии РУДН, кандидат химических наук Юрий Хитев.

При сезонных прогнозах синоптики учитывают ENSO — колебания температуры воды в экваториальной части Тихого океана. К этой системе относятся Эль-Ниньо и Ла-Нинья.

«Так, во время Эль-Ниньо, когда вода в океане становится теплее обычного, могут наступать более тёплые зимы в Сибири и на Дальнем Востоке. Хотя при этом в отдельные годы он также может усиливать Сибирский антициклон и приносить сильные морозы», — рассказал Хитев.

Ла-Нинья связана с охлаждением воды в экваториальной части Тихого океана. По словам учёного, это явление может принести более холодные и снежные зимы в Северную Евразию.

Хитев отметил, что Эль-Ниньо и Ла-Нинья слабее влияют на Россию, чем на Северную Америку. Поэтому метеорологи также анализируют состояние арктического льда, положение и силу полярного вихря, Североатлантическое колебание и температуру поверхности океанов.

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