В Ростовской области 5 августа сбили более 40 беспилотников ВСУ

Системы противовоздушной обороны в Ростовской области сбили более 40 украинских беспилотников за ночь. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Дроны были уничтожены над территориями Тарасовского, Каменского, Миллеровского и Неклиновского районов. В одном из районов обломки сбитого БПЛА привели к возгоранию сухой травы. Пожар в Неклиновском районе уже ликвидирован. Пострадавших, согласно данным главы региона, нет.

Ранее Тульская область снова подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Расчёты ПВО ликвидировали 107 дронов противника. Повреждения зафиксированы в двух жилых многоквартирных домах, расположенных на территории Веневского района. Повреждения отмечены также на двух производственных объектах в Новомосковске и Узловском районе. Кроме того, зафиксировано падение беспилотного летательного аппарата на территорию сортировочного центра Wildberries. Ранения получил один человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь.