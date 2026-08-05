ВС РФ поразили три сухогруза южнее Одессы, перевозившие вооружение для ВСУ

В ночное время суток Вооружённые силы РФ осуществили массированный удар высокоточными средствами наземного базирования и ударными БПЛА большой дальности. Целями удара стали транспортные, логистические и распределительные объекты в городе Киеве и Киевской области, задействованные в процессе хранения и поставок различных видов вооружения и военных грузов, а также в изготовлении и распределении беспилотных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Кроме того, поражены три морских судна типа «сухогруз» южнее Одессы, осуществлявшие доставку вооружения и военного имущества для ВСУ», — добавили в ведомстве.

Вооружённые силы Российской Федерации нанесли один из самых массированных ракетных ударов по Киеву за последнее время. В атаке участвовали десятки ракет и дронов. В городе и области видны множественные пожары. Под атакой находились логистические центры, склады и военные предприятия. Предварительно, применялись не менее 35 ракет ОТРК «Искандер», гиперзвуковых «Цирконов» и несколько десятков «Гераней».