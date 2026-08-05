В США проверят диспетчеров, не остановивших рейсы при вылете вертолёта Трампа

Американские авиационные власти проверят работу диспетчеров, которые не остановили коммерческие рейсы во время вылета президентского вертолёта Marine One с Дональдом Трампом на борту. Это произошло во вторник, когда глава Белого дома летел в Лос-Анджелес, пишет Wall Street Journal.

«Президентский вертолёт Marine One вылетел из Белого дома во вторник днём, но авиадиспетчеры не остановили коммерческие рейсы в близлежащем Вашингтонском национальном аэропорту имени Рональда Рейгана, как того требуют правила безопасности... Федеральные авиационные власти расследуют инцидент с безопасностью воздушного движения», – сообщает издание.

В FAA посчитали, что могла быть нарушена безопасная дистанция между вертолётом и взлетавшим самолётом. Однако позже заявили, что расстояние было в пределах нормы и опасности не было. В Белом доме подчеркнули, что Трампу ничего не угрожало — его пилоты одни из лучших.

Ограничения на движение вертолётов у этого аэропорта ввели после катастрофы в январе 2025 года, когда погибли 67 человек. По правилам, дистанция должна быть не менее 2,4 км по горизонтали и 152 м по вертикали.

Ранее сообщалось, что за два дня до визита Трампа в Калифорнию у его гольф-клуба задержали вооружённого мужчину. Его заметили федеральные агенты — он фотографировал поле и наблюдал за подготовкой к приезду президента. Задержанным оказался 38-летний Джанин Джон Тэле, который уже был фигурантом дела об ограблении.