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5 августа, 07:29

Рецидивист с 15 судимостями похитил у 87-летней петербурженки миллион рублей

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Петербурге по подозрению в краже миллиона рублей и золотых украшений у 87-летней пенсионерки задержали 46-летнего мужчину. По данным полиции, преступление произошло осенью 2025 года в квартире дома на улице Наличной.

Помощник по хозяйству пожилой женщины, приехавший из Псковской области, похитил 1 млн рублей и три золотых кольца, после чего скрылся. По факту кражи в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемого удалось задержать почти через год. Как выяснили правоохранители, ранее мужчина уже 15 раз привлекался к ответственности за мошенничество и кражи, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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Ранее в Петербурге задержали 17-летнюю помощницу мошенников, похитивших 6,8 млн рублей. В отношении неё избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Борис Эльфанд
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