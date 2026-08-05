Рецидивист с 15 судимостями похитил у 87-летней петербурженки миллион рублей

В Петербурге по подозрению в краже миллиона рублей и золотых украшений у 87-летней пенсионерки задержали 46-летнего мужчину. По данным полиции, преступление произошло осенью 2025 года в квартире дома на улице Наличной.

Помощник по хозяйству пожилой женщины, приехавший из Псковской области, похитил 1 млн рублей и три золотых кольца, после чего скрылся. По факту кражи в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемого удалось задержать почти через год. Как выяснили правоохранители, ранее мужчина уже 15 раз привлекался к ответственности за мошенничество и кражи, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее в Петербурге задержали 17-летнюю помощницу мошенников, похитивших 6,8 млн рублей. В отношении неё избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.