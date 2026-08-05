Инфантилизм или творчество? Эксперт по соцполитике раскрыл мотивацию косплееров

Косплей не является признаком инфантильности. Создание сложных костюмов помогает людям развивать навыки, повышать уверенность в себе и находить единомышленников, заявил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

По его словам, исследование Карпука и Келембет за 2024 год показало, что косплееры отличаются более высокой вовлечённостью и креативностью по сравнению с другими представителями гик-культуры. Они чаще стремятся к личностному развитию и осознанным изменениям.

Собеседник RuNews24.ru отметил, что подготовка костюма требует множества навыков: от шитья и работы с материалами до актёрского мастерства, макияжа и 3D-моделирования. Кроме того, фестивали помогают участникам социализироваться, получать поддержку сообщества и использовать перевоплощение в персонажа как способ эмоциональной разгрузки.

«Когда вы видите человека в сложном костюме, знайте: перед вами не инфантил. Перед вами человек, потративший месяцы на создание арт-объекта, учившийся шить, работать с материалами, гримироваться. Который ищет не развлечения, а самовыражение и личностный рост», — заключил специалист.

Тем временем подростки забыли про квадроберов и начали наряжаться в динозавров. Новое увлечение, получившее название «диносьютинг», быстро распространяется среди поклонников фурри-культуры.