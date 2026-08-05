ЦБ: В России число хищений через банкоматы выросло более чем в 76 раз

В России стремительно увеличилось число мошенничеств с использованием банкоматов. По данным Банка России, только во втором квартале 2026 года злоумышленники провели 1,7 тысячи подобных операций — это больше, чем за весь предыдущий год.

Статистика регулятора показывает, что количество таких преступлений за три месяца выросло в 2,2 раза по сравнению с первым кварталом, а в годовом выражении — более чем в 76 раз. Одновременно увеличилась и сумма похищенных средств: с апреля по июнь мошенники завладели 252,3 млн рублей против 214,4 млн кварталом ранее.

Схема строится на социальной инженерии. Под влиянием аферистов люди самостоятельно вносят наличные через банкоматы на счета преступников. При этом Центробанк относит к мошенническим именно операции по пополнению, поскольку снятие денег владелец карты совершает добровольно, вводя ПИН-код.

Кроме того, злоумышленники нередко убеждают жертв перевести через банкомат уже имеющиеся у них наличные. Именно такие операции сегодня становятся одной из самых быстрорастущих схем дистанционного хищения денег.

Ранее IT-эксперт предупредил, что в 2026 году мошенники начали активно использовать дипфейки для обхода корпоративной безопасности. По его словам, злоумышленники могут в реальном времени подменять внешность и голос во время видеозвонков, поэтому компаниям стоит внедрять многофакторную аутентификацию и дополнительные способы проверки личности.