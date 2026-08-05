Лев съел конкурентов: Названы самые популярные имена новорождённых в Москве

Имя Лев впервые вошло в тройку самых востребованных у московских родителей. При этом в списке всё чаще появляется и необычный вариант — Лёв. Об этом стало известно SHOT.

Лидерами рейтинга по-прежнему остаются Михаил и Александр. Их позиции за последний год не изменились. Если раньше третью строчку делили Иван и Артём, то теперь их потеснил Лев, который сумел подняться в число самых популярных мужских имён.

Одновременно родители всё чаще выбирают и вариант Лёв. Не исключено, что такая форма стала популярнее благодаря моде на звучание в духе XIX века — как у писателя Льва Толстого. Тем временем некоторые ещё недавно востребованные имена продолжают терять позиции. Так, Кирилл опустился на 17-е место в рейтинге. Ещё заметнее снизился интерес к именам Сергей и Денис. По данным пресс-службы Управления ЗАГС Москвы, они заняли 31-ю и 45-ю строчки соответственно.

Ранее сообщалось, что имя Иван пользуется спросом не только в России, но и в США. Ежегодно его получают тысячи новорождённых мальчиков. В 2025 году так назвали 2240 детей, а годом ранее — 2354. В последние годы доля Иванов среди всех новорождённых стабильно превышает 0,1%.