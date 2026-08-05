В космосе человеку становится сложнее глотать воду и чувствовать вкус еды

Даже такое привычное действие, как глотание, в условиях невесомости превращается в сложную задачу. Специалисты отмечают, что длительные космические миссии могут серьёзно повлиять на способность астронавтов нормально есть и пить. Об этом говорится в исследовании на Phys.org.

Для одного глотка организму нужно синхронно задействовать более 30 мышц и несколько нервов. На Земле этому незаметно помогает гравитация, а в космосе жидкости смещаются к голове, нос закладывает, запахи и вкус ослабевают, а слюны может становиться меньше.

Выходит, что для полёта на Марс, человеку придётся заново продумать даже действие, которое он совершает сотни раз в день автоматически. На короткой миссии это скорее неудобство. Но во время двух- или трёхлетнего полёта к Марсу сухость во рту, снижение аппетита и сложности с глотанием могут мешать астронавтам получать достаточно воды и пищи.

Сам процесс глотания не зависит напрямую от силы тяжести. Человек способен проглотить пищу даже лёжа, а астронавты без проблем едят и пьют на орбите. Однако гравитация всё же незаметно помогает организму: на Земле она способствует скоплению слюны во рту и облегчает продвижение пищи и жидкости из полости рта в пищевод после каждого глотка.

Многие космонавты отмечают, что в невесомости еда кажется менее вкусной. Одна из причин — постоянная заложенность носа, из-за которой ухудшается обоняние, играющее важную роль в восприятии вкуса. Кроме того, некоторые продукты теряют привычную текстуру, например характерный хруст. Поэтому даже любимые блюда в космосе могут казаться пресными и не такими аппетитными.

Ранее NASA открыла набор добровольцев для годового эксперимента по имитации жизни на Луне и Марсе. Участники будут жить в полной изоляции на Земле и выполнять задачи, аналогичные реальным космическим миссиям. Подать заявку могут граждане США или обладатели грин-карты в возрасте от 30 до 55 лет, соответствующие медицинским, психологическим и другим требованиям.