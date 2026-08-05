«Не сова и не жаворонок»: Половина людей на планете оказалась «голубями»

Большинство людей не относятся ни к «жаворонкам», ни к «совам» — около 60% населения имеют промежуточный хронотип, который называют «голубями». Об этом «Газете.ru» рассказала врач-невролог Юлия Прокофьева. По её словам, у таких людей нет строгих предпочтений по времени сна и бодрствования: они встают на час позже жаворонков и ложатся на час раньше сов.

«Голубь» легко подстраивается под любой график — ему не мучительно вставать в 7 утра, но и лечь в полночь для него не проблема. Пик продуктивности у таких людей приходится на дневные часы, примерно с 10 до 18 часов. Им не нужно строго соблюдать режим, чтобы чувствовать себя хорошо: организм сам плавно переключается между сном и бодрствованием. Кроме того, «голуби» легче всех переносят смену часовых поясов и переход на летнее или зимнее время.

Термин «хронотип» ввёл немецкий психолог в 1960-х, но долгое время наука рассматривала сон как бинарную систему. Ситуация изменилась в 1970–80-х, когда исследователи заметили, что огромная часть испытуемых не попадает в крайние группы. По данным различных исследований, жаворонков — около 15–20%, сов — 15–25%, а голубей — 50–60%.

Эволюционно это выгодно: если бы все были совами, некому было бы охранять племя ночью, а если жаворонками — работать в вечернюю смену. Природа создала гибкую систему, где большинство способны адаптироваться к разным условиям.

А ранее учёные выяснили, что люди с афантазией видят сны без картинок, но с запахами и прикосновениями. Как пишет журнал Scientific Reports, те, кто часто ощущает запахи во сне, с большей вероятностью представят аромат еды и в бодрствовании.