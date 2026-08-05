«Убить экономику — значит убить страну»: Собянин выступил против перевода РФ на военные рельсы

Полный перевод экономики на военные рельсы может нанести стране серьёзный ущерб. Добиться успеха невозможно без устойчивого развития, роста доходов населения и стабильной работы предприятий. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Убить жизнь, убить нормальную экономику — это убить вообще страну», — подчеркнул Собянин в интервью ТАСС, опубликованном ИС «Вести».

Он отметил, что современное противостояние развивается сразу в двух плоскостях: на линии боевых действий и в экономике. По словам градоначальника, без сильной финансовой и производственной базы рассчитывать на результат невозможно.

Мэр также обратил внимание на роль Москвы как крупнейшего экономического центра страны. По его оценке, инвестиции в город стимулируют развитие предприятий по всей России благодаря промышленной кооперации, широкому рынку сбыта и созданию рабочих мест.

Кроме того, Собянин рассказал о мерах по защите столицы от беспилотников ВСУ. Он отметил, что круглосуточно анализируются данные с камер наблюдения, радаров и сообщения жителей, а полученная информация оперативно передаётся военным и соседним регионам. В Москве также выпускают дроны-перехватчики, разворачивают позиции ПВО и задействуют мобильные группы.

Ранее Собянин заявил, что за июль Украина направила в сторону Москвы 6225 беспилотных летательных аппаратов. По его словам, 780 дронов силы ПВО уничтожили непосредственно на подлёте к Москве.