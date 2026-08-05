Обещала вернуть вдвое больше, но пропала: Экс-депутат обвинил светскую львицу в мошенничестве на миллионы

Бывший депутат Иркутской области и бизнесмен Евгений Бакуров заявил, что светская львица Наталья Бабурова получила от него около 34 млн рублей на долги и личные проекты, но так и не вернула деньги. По словам предпринимателя, женщина обещала погасить задолженность с процентами. Об этом стало известно Mash.

С Бакуровым женщина познакомилась в одном из московских элитных жилых комплексов Lotte Plaza. Во время общения Бабурова, как утверждает бизнесмен, рассказывала о знакомстве с Яной Рудковской и Андреем Малаховым, после чего обратилась к нему за финансовой поддержкой.

По словам экс-депутата, деньги понадобились на закрытие семейных долгов. Бабурова якобы объясняла просьбу тем, что бизнес её отца долгое время работает с убытками и ему требуется помощь. В общей сложности мужчина передал ей 100 тысяч евро и 700 тысяч рублей для решения вопросов с имуществом. Кроме того, он оплатил 90 тысяч долларов за поездку на Байкал и ещё 5 млн рублей за совместный отдых в премиальном формате.

Позже, как рассказал Бакуров, он заинтересовался бизнес-идеей Бабуровой и оформил кредит на 160 млн рублей. Ещё около 6 млн рублей женщина, по его словам, обещала вернуть в двойном размере. Спустя время светская львица якобы сообщила предпринимателю, что располагает примерно 500 млн рублей, которые должны были пойти на возврат долга. Однако эти средства, по её словам, находились на депозите в казино, а получить к ним доступ она не могла из-за лечения.

После этого Бакуров обратился в суд. Его требования были удовлетворены частично. Мужчина также утверждает, что у него сохранились расписки, подтверждающие обязательства по возврату средств. Сама Бабурова придерживается другой версии произошедшего. Она заявила, что бизнесмен добровольно помогал ей финансово, а после отказа от отношений потребовал оформить расписки. По её словам, утверждения о принуждении к получению денег не соответствуют действительности.

Ранее стало известно, что Анна Насобина оказалась среди пострадавших при нападении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. 46-летняя женщина получила тяжёлые травмы и лишилась ног в результате покушения. Насобина родилась в Днепропетровске. В 2016 году вместе с психологом Юлией Поливодой она основала закрытый интеллектуально-светский клуб Eclectique, который объединял представителей творческих и деловых кругов.