Захарова сравнила с сюжетом для Гоголя идею с Эйфелевой башней в цветах Молдавии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об инициативе посла Молдавии во Франции Лорины Бэлтяну собрать 25 тысяч евро на подсветку Эйфелевой башни в цвета молдавского флага. Дипломат сравнила эту идею с произведениями Николая Гоголя, которые не прошли цензуру в XIX веке. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.

Захарова также обратила внимание на политический контекст инициативы. Она предположила, что посол могла не учитывать позицию руководства Молдавии относительно символики страны. Кроме того, дипломат предложила в ироничной форме собирать средства на оформление Эйфелевой башни в цвета румынского флага в день национального праздника Молдавии.

«Я понимаю, что это звучит, как будто мы с вами читаем неизданное Гоголя. Знаете, из того, что цензура в XIX веке не пропустила. Или это настолько страшно, как та часть «Бесов», которую отказались читать, учитывая те злодеяния, которые натворил Ставрогин», — заключила она.

Ранее Минэнерго Молдавии обратилось к гражданам с просьбой внимательнее относиться к потреблению электричества в вечерние часы. В ведомстве предупредили о возможном увеличении нагрузки на энергосистему и необходимости дополнительных закупок электроэнергии на региональном рынке.