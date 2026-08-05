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Регион
5 августа, 09:23

Захарова сравнила с сюжетом для Гоголя идею с Эйфелевой башней в цветах Молдавии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об инициативе посла Молдавии во Франции Лорины Бэлтяну собрать 25 тысяч евро на подсветку Эйфелевой башни в цвета молдавского флага. Дипломат сравнила эту идею с произведениями Николая Гоголя, которые не прошли цензуру в XIX веке. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.

Захарова также обратила внимание на политический контекст инициативы. Она предположила, что посол могла не учитывать позицию руководства Молдавии относительно символики страны. Кроме того, дипломат предложила в ироничной форме собирать средства на оформление Эйфелевой башни в цвета румынского флага в день национального праздника Молдавии.

«Я понимаю, что это звучит, как будто мы с вами читаем неизданное Гоголя. Знаете, из того, что цензура в XIX веке не пропустила. Или это настолько страшно, как та часть «Бесов», которую отказались читать, учитывая те злодеяния, которые натворил Ставрогин», — заключила она.

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Милена Скрипальщикова
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