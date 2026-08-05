Собянин: Москва направила в зону СВО более 100 тысяч добровольцев

Москва направила в зону специальной военной операции свыше 100 тысяч добровольцев. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что город оказывает поддержку не только личным составом, но и техникой.

«Москва направила больше 100 тысяч добровольцев в зону СВО. Кроме того, мы активно помогаем оснащению материальными и техническими средствам», — сказал мэр в интервью ТАСС, показанному в эфире ИС «Вести».

По словам градоначальника, столица остаётся одним из ключевых центров оборонной промышленности страны. Здесь выпускают современное военное оборудование, медицинскую технику, лекарственные препараты и микроэлектронику. Кроме того, жители Москвы регулярно отправляют гуманитарные грузы военнослужащим.

«Москва является крупнейшим центром военно-промышленно-оборонного комплекса. Производятся лучшие средства, технические средства, военные средства», – сказал Собянин.

Отдельное внимание, отметил он, уделяется лечению и восстановлению бойцов. В столице действует сеть госпиталей, где медицинскую помощь получили тысячи военнослужащих из разных регионов России, а также крупнейший реабилитационный центр. Мэр подчеркнул, что Москва продолжает поддерживать всех участников СВО, которым требуется лечение и социальная помощь.

Ранее Собянин сообщил, что в течение июля в направлении Московского региона было запущено 6225 украинских беспилотников. По его данным, силы противовоздушной обороны уничтожили 780 дронов ещё на подлёте к столице.