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5 августа, 09:01

Сын звезды российского хоккея дебютировал за сборную Канады

17-летний сын Николая Кулёмина дебютировал за юниорскую сборную Канады

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kingstonfrontsohl

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kingstonfrontsohl

17-летний Алексей Кулёмин — сын двукратного чемпиона мира в составе сборной России Николая Кулёмина — дебютировал за юниорскую сборную Канады. Он сыграл на турнире Кубок Глинки/Гретцки в Эдмонтоне против Швейцарии. Канада выиграла 7:3, но Алексей очков не набрал.

Кулёмин-младший начинал карьеру в школе уфимского «Салавата Юлаева», а потом уехал в Северную Америку. В прошлом сезоне он играл за «Кингстон» в юниорской лиге, набрав 31 очко в регулярном чемпионате. Права на него в драфте OHL принадлежат системе «Филадельфии».

Его отец Николай Кулёмин выступал за сборную России, играл в КХЛ и НХЛ за «Торонто» и «Айлендерс». Несколько лет назад он получил канадское гражданство.

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Ранее сообщалось, что сын губернатора Свердловской области заключил контракт с клубом канадской WHL. Денис Паслер-младший будет выступать за «Медисин-Хэт».

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Наталья Афонина
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