Залить горе: Почему при порезах и проколах опасно использовать зелёнку и йод

Заливать глубокие порезы и проколы зелёнкой опасно, такое средство может повредить ткани и затруднить оценку состояния раны, предупредил врач-травматолог Сергей Малыхин. По его словам, особую опасность представляют глубокие проколы и рваные повреждения от металлических предметов, вместе с которыми в ткани могут попасть земля, пыль и бактерии.

Главной угрозой после таких травм остаётся столбняк. При этом опасность связана не с самой ржавчиной, а с загрязнениями, которые могут находиться на старых металлических предметах. Решение о необходимости прививки принимает врач с учётом глубины раны и срока последней вакцинации.

Антисептики, по словам специалиста, можно наносить только на кожу вокруг повреждения, но не заливать внутрь глубокой раны. Кроме того, зелёнка окрашивает кожу и может мешать врачу правильно оценить состояние травмы. При серьёзном порезе или проколе лучше обратиться за медицинской помощью, особенно если человек не помнит дату последней прививки от столбняка.

«Важно оценить глубину повреждения, риск инфекции и необходимость профилактики столбняка. Несколько минут, потраченных на правильную обработку и обращение к врачу при необходимости, могут предотвратить серьёзные осложнения», — заключил собеседник РИАМО.

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