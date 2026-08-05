Депутат Журова: Польша ставит неприемлемые условия для российских волейболистов
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Польша выдвигает неприемлемые условия для въезда россиян, а безопасность атлетов должна оставаться на первом месте. Такую позицию в комментарии ТАСС озвучила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
По словам Журовой, в этой стране постоянно сохраняются риски провокаций и потенциальных угроз. Именно они и создают неприемлемый фон для выступления наших атлетов.
При этом парламентарий выразила надежду, что пропуск турнира критически не скажется на процессе отбора на Олимпиаду. Безопасность спортсменов, подчеркнула она, — безусловный приоритет.
Поводом для высказывания стал отказ мужской сборной России по волейболу от участия в чемпионате мира 2027 года в Польше. Ранее президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко объяснил это решение соображениями безопасности из-за риска провокаций.
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