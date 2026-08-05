Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 09:14

Депутат Журова: Польша ставит неприемлемые условия для российских волейболистов

Обложка © Всероссийская федерация волейбола

Обложка © Всероссийская федерация волейбола

Польша выдвигает неприемлемые условия для въезда россиян, а безопасность атлетов должна оставаться на первом месте. Такую позицию в комментарии ТАСС озвучила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

По словам Журовой, в этой стране постоянно сохраняются риски провокаций и потенциальных угроз. Именно они и создают неприемлемый фон для выступления наших атлетов.

При этом парламентарий выразила надежду, что пропуск турнира критически не скажется на процессе отбора на Олимпиаду. Безопасность спортсменов, подчеркнула она, — безусловный приоритет.

Россияне взяли золото на всех дистанциях в первый день Кубка мира в Аргентине
Россияне взяли золото на всех дистанциях в первый день Кубка мира в Аргентине

Поводом для высказывания стал отказ мужской сборной России по волейболу от участия в чемпионате мира 2027 года в Польше. Ранее президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко объяснил это решение соображениями безопасности из-за риска провокаций.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Волейбол
  • Польша
  • Госдума
  • Светлана Журова
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar