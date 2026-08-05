Из ада — в бизнес-класс: Американка рассказала, как «второй шанс» от Бога сделал её миллионершей

83-летняя жительница США Кэт Данкл рассказала, что после тяжёлой аварии пережила опыт, который она восприняла как путешествие в ад. По словам женщины, это изменило её взгляды на веру и позже помогло начать собственный бизнес. Об этом стало известно Need to Know.

Кэт Данкл призналась, что долгое время не верила в Бога. Её отношение к религии изменилось после трагедии в семье — семилетний сын женщины погиб в результате аварии. После этого американка столкнулась с финансовыми трудностями и была вынуждена объявить о банкротстве. Спустя некоторое время она сама оказалась участницей ДТП, которое едва не стоило ей жизни.

Во время лечения в больнице у Данкл началось внутреннее кровотечение. В этот момент она почувствовала необычное состояние спокойствия, которого, по её словам, раньше никогда не испытывала. Женщина решила, что приближается к раю, однако, как она утверждает, вместо этого оказалась в аду. По её словам, там она увидела огненную яму и услышала голоса страдающих душ.

Испугавшись увиденного, Данкл начала просить Бога о прощении и заявила, что вновь поверила в его существование. После этого, по словам американки, она вернулась в сознание с ощущением, будто получила возможность начать жизнь заново. Позже женщина рассказала, что попросила Бога указать ей дальнейший путь.

После этого ей приснился сон, который вдохновил её на создание собственного дела. Сейчас Кэт Данкл является мультимиллионершей. Своё состояние она связывает с новым этапом жизни после пережитого опыта.

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