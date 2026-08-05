Обещала паспорта и шантажировала: В Паттайе мошенница, выдававшая себя за жену посла, отправилась в тюрьму

В Таиланде вынесен приговор женщине, которая выдавала себя за супругу российского дипломата и обманывала соотечественников. Провинциальный суд Паттайи признал Дарью Сидорову виновной в двух эпизодах мошенничества и приговорил её к девяти месяцам лишения свободы.

Одна из потерпевших — россиянка Юлия, которой аферистка пообещала помочь с оформлением загранпаспорта и визы цифрового кочевника. За свои услуги Сидорова получила 230 тысяч батов (около 559 тысяч рублей), но обещанное так и не выполнила.

Другие потерпевшие также готовят иски. Мужчина перевёл мошеннице 3,3 тысячи евро (примерно 309 тысяч рублей) за продажу российского гражданства. Кроме того, она должна своей переводчице Светлане около 500 тысяч батов (более 1,2 миллиона рублей). Пока будут рассматриваться новые дела, осуждённая останется в тюрьме рядом с Паттайей, сообщила Baza.

В Таиланде «жену дипломата» осудили на 9 месяцев за мошенничество с россиянами. Фото © Telegram/Baza

Сидорова предлагала соотечественникам помощь в оформлении водительских прав, загранпаспортов и даже гражданства Румынии, однако все её обещания оказывались ложными. Следствие продолжает устанавливать другие возможные эпизоды преступной деятельности.

Ранее Life.ru писал, что в Таиланде задержали женщину Дарью, которая представлялась женой российского дипломата и обманывала соотечественников, предлагая им помощь с визами, правами и паспортами за 50 тысяч батов, но вместо документов клиенты получали лишь ожидание. Когда двое пострадавших попытались вернуть деньги, она написала на них заявление в полицию, и россияне оказались в тюрьме. Позже её задержали при попытке выехать из страны, выяснив, что у неё просрочена виза.