Жанну Агузарову заметили на отдыхе с 22-летним фотографом

Жанну Агузарову заметили в загородном отеле в подмосковных Вербилках. Компанию 64-летней певице составил 22-летний фотограф и блогер Даниил Онищенко, сообщает «СтарХит».

Артистку и её молодого друга несколько раз видели гуляющими под руку. При этом характер их отношений не раскрывается, а сама Агузарова публично появление с Онищенко не комментировала.

Молодой человек занимается плёночной фотографией и видеосъёмкой, ведёт блог со снимками знаменитостей. Ранее он работал журналистом в одном из петербургских изданий.

Агузарова провела в отеле три дня, посещала бассейн и сауну, а также гуляла по территории комплекса и окрестному лесу. По словам одной из постоялиц, певица вежливо общалась с персоналом, однако от совместных фотографий с гостями отказывалась.

Очевидцы также обратили внимание на яркие наряды артистки. По их словам, во время отдыха она регулярно меняла образы и даже на обычные прогулки выходила в необычной одежде.

Ранее Life.ru показывал, как менялся стиль Жанны Агузаровой на протяжении 40 лет. Певица ещё со времён группы «Браво» прославилась яркими нарядами, необычными причёсками и образом одной из самых эпатажных артисток российской сцены.