Собянин рассказал, как Москва совместно с МО формирует мобильные огневые группы

Москва формирует мобильные огневые группы, которые помогают силам ПВО Минобороны отражать атаки украинских беспилотников на столицу. Об этом в интервью заявил мэр Сергей Собянин. По словам градоначальника, в последние месяцы число БПЛА, запускаемых в направлении города, «увеличилось кратно».

«В целом от всех атак, которые ведутся практически ежедневно на территории России, две трети беспилотников летит в сторону Москвы. Мы по поручению президента самым активным и плотным образом взаимодействуем с Министерством обороны и противовоздушными силами для обеспечения безопасности столицы», — сказал Собянин.

Кроме того, столица совместно с ВС РФ оборудует позиции ПВО, принимает участие в развёртывании сил и производстве перехватчиков. При этом основная ответственность — на военнослужащих, но регионы и бизнес должны помогать бойцам.

Также московские специалисты собирают информацию с гражданских и военных радаров, системы 112, из сообщений от граждан, системы видеонаблюдения. Обработка всего массива ведётся в круглосуточном режиме, данными делятся с регионами и предприятиями, рассказал мэр в беседе с гендиректором ТАСС Андреем Кондрашовым в эфире ИС «Вести».

Ранее Сергей Собянин раскрыл число добровольцем, направленных в зону проведения спецоперации из Москвы. По словам мэра, речь идёт о более чем ста тысячах военнослужащих. Также столица активно помогает с их оснащением и техническими средствами.