Путин объявил о назначении Иванаева командующим группировкой «Центр»
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Генерал-полковник Андрей Иванаев возглавит группировку войск «Центр». О новом назначении объявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Министерства обороны.
«Группировкой „Центр“ будет командовать Андрей Иванаев», — сообщил глава государства.
До этого Иванаев командовал группировкой войск «Восток». Её он возглавил в конце 2024 года, сменив Александра Санчика. Ранее военачальник также руководил 20-й гвардейской общевойсковой армией.
До кадрового решения группировкой «Центр» командовал генерал-полковник Валерий Солодчук. О его новом месте службы пока не сообщается.
Совещание посвящено совершенствованию структуры Минобороны. В нём участвуют министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также командующие и начальники штабов группировок «Центр» и «Восток».
Ранее Life.ru рассказывал о назначении Андрея Иванаева командующим группировкой «Восток». В марте 2025 года Путин присвоил военачальнику звание генерал-полковника.
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