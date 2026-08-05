Ограничения начали отменять: Новак рассказал о ситуации с топливом

Российские нефтяные компании начали снимать ограничения на отпуск топлива. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, вертикально интегрированные нефтяные компании увеличили производство нефтепродуктов до максимальных объемов, а также перенесли сроки части плановых ремонтов, чтобы сохранить стабильные поставки.

Новак отметил, что на АЗС компаний топливо имеется в наличии, а введенные ранее ограничения постепенно отменяются. Об этом, по его словам, руководители нефтяных компаний доложили на заседании оперативного штаба.

Вице-премьер подчеркнул, что принимаемые меры направлены на обеспечение внутреннего рынка необходимыми объемами топлива.

Напомним, 5 августа вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. Особое внимание было уделено снабжению аграриев и поставкам нефтепродуктов в рамках северного завоза. Обсуждалась и ситуация в Тамбовской, Тверской, Новосибирской и Нижегородской областях, в Бурятии, Хакасии, Якутии, Туве и Алтайском крае.

А с 1 августа правительство ввело временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей. Ограничения будут действовать до 31 января 2027 года — это сделано для того, чтобы не допустить дефицита и резкого роста цен на внутреннем рынке.