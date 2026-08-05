Квас ушёл в тень: Почему россияне стали пить меньше традиционного напитка

В России за первое полугодие 2026 года производство кваса сократилось на 9,2–11%. Эксперты связывают падение с подорожанием напитка, плохой погодой и изменением рецептур из-за акциза на сахаросодержащую продукцию, пишет «Коммерсант».

По данным системы «Честный знак», за январь—июнь объём выпуска достиг 544,5 млн литров. Показатель упал на 9,2% год к году. Этот спад — один из самых заметных среди всей маркируемой продукции категории напитков.

Росстат приводит другую цифру — 519,9 млн литров. Здесь снижение оценивается в 11%. Для сравнения, общий выпуск в стране за тот же период стал меньше лишь на 4,2%.

Ключевая причина — слабый интерес покупателей. В «Союзнапитках» подсчитали: с апреля 2025-го по март 2026-го натуральные продажи категории обрушились на 19%. Гендиректор союза Алла Андреева ожидает сохранения негативной динамики до конца года.

Ситуацию усугубил акциз. Глава компании «Очаково» Юрий Антонов напомнил, что с января 2025 года сбором облагаются напитки с добавлением 5 г сахара на 100 мл. В 2026-м ставка поднялась с 7 до 10 рублей за литр, что резко увеличило стоимость на полке. Во втором квартале средняя цена литра дошла до 90 рублей (плюс 12,5% за год).

Стремясь уйти от платежа, изготовители начали урезать содержание сахара. Андреева поясняет: из-за малой доли в портфеле компаний позиция должна оставаться высокомаржинальной, однако уплата сбора сделала это невозможным. Ухудшение вкуса при этом неизбежно ведёт к дальнейшему оттоку потребителей.

ГОСТ разрешает применять подсластители только в квасных напитках, а не в традиционном продукте. По словам Юрия Антонова, люди не всегда видят разницу между этими товарами. Дополнительным фактором мог стать уход от серых схем розлива разливного пива под видом кваса из-за ужесточения контроля. В «Союзнапитках» считают: чтобы сохранить классический вкус, порог отсечения по сахару для освобождения от акциза стоило бы повысить до 7,5 г на 100 мл.