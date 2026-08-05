В Иркутске полиция задержала 61-летнего мужчину, которого заподозрили в угрозах в адрес несовершеннолетних девочек. По предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения местный житель ходил по подъезду с предметом, похожим на нож. Об этом сообщили в МВД по региону.

Инцидент произошёл в одном из домов на улице Советской в Иркутске. В дежурную часть поступила информация о мужчине, который находился в подъезде с ножом и конфликтовал с подростками. Мужчина заметил школьниц на улице и начал преследовать их. Девочки успели скрыться в подъезде и попасть в квартиру одной из них, однако мужчина попытался проникнуть внутрь.

Когда попасть в жилище ему не удалось, он, как утверждают очевидцы, начал повреждать дверь ножом. После этого мужчина вернулся к себе домой, но продолжил вести себя агрессивно — с балкона он выкрикивал оскорбления в адрес окружающих. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники отдела полиции №7 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское». Правоохранители задержали 61-летнего местного жителя.

Пенсионер с ножом устроил «охоту» на школьниц в Иркутске, выламывая дверь. Видео © VK / ГУ МВД России по Иркутской области

«Ну и всё, и давай у нас словесная переполка тоже началась, они давай там видео снимать. Смотрю, возле подъезда открыта дверь, и там стоит кучка этих ребятишек. Я им сказал: давайте уходите. Дверь должна быть закрыта. Ну и всё, они никак не отреагировали. Ну и, видать, я вы. В порыве зла и прочее вот схватил нож и давай их гонять. Чем я серьёзно раскаиваюсь», — сказал он.

В полиции сообщили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и высказывал угрозы в сторону несовершеннолетних. Сейчас его доставили в отдел для разбирательства. По факту произошедшего проводится проверка. После установления всех обстоятельств правоохранители примут процессуальное решение.

Ранее в городе Фокино Приморского края произошёл конфликт между владельцем автомобиля и группой подростков после случайного попадания футбольного мяча в машину. Дети играли в футбол рядом с детской площадкой, где возле качелей и каруселей был припаркован джип на газоне. В один из моментов мяч попал в кузов автомобиля, после чего хозяин машины вышел к школьникам.