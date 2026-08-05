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5 августа, 10:24

Гендиректор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук пострадал при взрыве машины

Владимир Ткачук. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Владимир Ткачук. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Гендиректор «Уралдронзавода» пострадал при взрыве автомобиля, рассказали журналистам в оперативных службах. Владимир Ткачук в тяжёлом состоянии госпитализирован в реанимацию.

«Медики борются за его жизнь», — сказал собеседник ТАСС. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», рассказали агентству в оперативных службах.

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Матвей Константинов
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