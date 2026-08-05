Гендиректор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук пострадал при взрыве машины

Гендиректор «Уралдронзавода» пострадал при взрыве автомобиля, рассказали журналистам в оперативных службах. Владимир Ткачук в тяжёлом состоянии госпитализирован в реанимацию.

«Медики борются за его жизнь», — сказал собеседник ТАСС. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», рассказали агентству в оперативных службах.

Ранее ФСБ показала видео задержания иностранца, который планировал совершить теракт в Пятигорске. В качестве цели фигурант дела выбрал прокуратуру города-курорта.