Гендиректор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук пострадал при взрыве машины
Владимир Ткачук. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
Гендиректор «Уралдронзавода» пострадал при взрыве автомобиля, рассказали журналистам в оперативных службах. Владимир Ткачук в тяжёлом состоянии госпитализирован в реанимацию.
«Медики борются за его жизнь», — сказал собеседник ТАСС. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», рассказали агентству в оперативных службах.
Ранее ФСБ показала видео задержания иностранца, который планировал совершить теракт в Пятигорске. В качестве цели фигурант дела выбрал прокуратуру города-курорта.
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