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Опубликовано 1 сентября, 14:01

Фермера под Ростовом оштрафовали на 60 тыс. руб. после пожара из-за сбитого БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K-FK

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K-FK

Жителю Ростовской области назначили штраф в 60 тысяч рублей после пожара, который спровоцировало падение беспилотника на принадлежащее ему поле. О деталях этой истории рассказал Telegram-канал SHOT.

64-летний Александр занимался уборкой пшеницы. Скошенную территорию он оставил со стерней и перебрался на другое поле, чтобы продолжить работу. Именно туда впоследствии рухнул сбитый аппарат, из-за чего и началось возгорание.

Огонь потушили оперативно, он не распространился за пределы опаханной зоны. Однако через несколько дней мужчину пригласили к следователю. Претензия заключалась в том, что фермер вовремя не убрал пожнивные остатки.

Александр пытался объяснить, что его вины в случившемся нет. Стерню он не тронул, поскольку торопился спасать урожай на соседнем наделе. Тем не менее эти доводы не помогли: мужчина в итоге признал вину и теперь ищет средства для уплаты взыскания.

Родственник агрария, помогающий ему в хозяйстве, отметил, что у небольших предприятий зачастую нет возможностей выполнять все работы одновременно. Но сложность ещё и в другом: чтобы найти деньги на штраф, нужно отвезти зерно на элеватор. Сейчас, по словам сына, грузовики простаивают в очередях по трое суток и дольше.

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Ранее сообщалось, что над девятью районами Ростовской области сбили около 40 беспилотников ВСУ за ночь. Под удар попали Каменский, Чертковский, Шолоховский, Тарасовский, Миллеровский, Верхнедонской, Боковский, Кашарский и Милютинский районы.

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Никита Никонов
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