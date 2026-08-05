Гендиректор «Уралдронзавода» Ткачук находится в тяжёлом состоянии после взрыва
Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
Гендиректор «Уралдронзавода», где производятся беспилотники «Упырь», Владимир Ткачук, попал в реанимацию. Его состояние тяжёлое, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Он в реанимации в тяжёлом состоянии», — сказал собеседник агентства
Напомним, Владимир Ткачук пострадал при взрыве автомобиля. Врачи борются за его жизнь, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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