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5 августа, 10:37

Гендиректор «Уралдронзавода» Ткачук находится в тяжёлом состоянии после взрыва

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Гендиректор «Уралдронзавода», где производятся беспилотники «Упырь», Владимир Ткачук, попал в реанимацию. Его состояние тяжёлое, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Он в реанимации в тяжёлом состоянии», — сказал собеседник агентства

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Напомним, Владимир Ткачук пострадал при взрыве автомобиля. Врачи борются за его жизнь, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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Юрий Лысенко
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